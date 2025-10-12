Borriello | Io un problema a Roma? Si puntava alle plusvalenze non a vincere

Due anni di permanenza, dal 2010 al 2012, 65 partite giocate, 18 gol e 8 assist. Questo è Marco Borriello nella Roma, un attaccante d’altri tempi che, nel suo piccolo, ha sudato la maglia giallorossa. Nell’ultima intervista concessa a La Gazzetta dello Sport però (dopo quella di Pizarro ) ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, quando gli è stato chiesto perché Walter Sabatini, allora appena insediatosi come nuovo ds, lo definì “un problema”: “Il motivo è logico. Non essendo più giovanissimo non potevo fruttare una ricca plusvalenza. La linea gestionale era acquistare calciatori per poi rivederli, non certo puntare a vincere “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

