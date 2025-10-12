Borriello | Bello sì ma ho sempre dato il massimo Con Gasp che litigata ma aveva ragione lui

L'ex attaccante giallorosso: "Se la mia colpa è stata fidanzarmi con Belen mi arrendo, ma mi paparazzavano solo d'estate. A Roma con Garcia ero spesso titolare, poi mi feci male e loro puntarono su Destro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Borriello: "Bello sì, ma ho sempre dato il massimo. Con Gasp che litigata, ma aveva ragione lui..."

Milan, l'ex Borriello: 'A San Siro si respira la storia, io ne ho scritto alcuni capitoli' - Marco Borriello, attaccante del'UD Ibiza, parla a Sky Sport del suo passato al Milan: "San Siro è lo stadio più bello in cui ho giocato. Come scrive calciomercato.com