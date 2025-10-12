In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Marco Borriello ha parlato del periodo vissuto alla Roma e degli attaccanti della Serie A che stima maggiormente, tra cui Rasmus Hojlund del Napoli. L’intervista a Borriello. La storia con la Roma finì poco dopo il 2014. « In realtà con Rudi Garcia ero spesso titolare. Poi mi capitò un infortunio al perone e a gennaio decisero di puntare su Destro, che era un grande investimento della proprietà americana: salutai e andai al West Ham, di fatto senza più tornare ». Il ds di allora, Walter Sabatini, appena insediato definì Borriello “un problema”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Borriello: «Alla Roma servirebbe un Hojlund, il ds Sabatini mi definì un “problema” alla Roma»