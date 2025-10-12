Borrelli | Riqualificazione immediata dell’area di Porta Capuana

Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora un episodio di violenza a Napoli che ha visto una donna come vittima. Alle prime ore del mattino, una 30enne è stata aggredita e violentata nei pressi di Porta Capuana. L’aggressione si è consumata intorno alle 5, quando la vittima sarebbe stata seguita e poi abusata da un uomo di origine nordafricana di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e privo di regolare permesso di soggiorno. Solo l’intervento di un’altra donna, che stava andando al lavoro, ha permesso di dare l’allarme e di far soccorrere la trentenne, trasportata all’ospedale Pellegrini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

