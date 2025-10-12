Borghi piange la sua ’Gigliola’ | Generosa e sempre col sorriso

Grande cordoglio ha suscitato a Borghi la scomparsa avvenuta venerdì di Gigliola Galeffi, all’anagrafe Maria Domenica, pensionata, uno dei personaggi più conosciuti della Valle del Rubicone anche per avere gestito locali pubblici a Borghi e in primis il bar ristorante "Dalla Gigliola" in centro, sulla provinciale 11. Avevamo incontrato Gigliola un mese e mezzo fa per un articolo sul Resto del Carlino riguardante la donazione al Comune di Borghi della collezione di minerali di suo fratello Benito Adriano Galeffi detto "Pacin", scomparso nel 2015. Lascia la cognata Erminia, i nipoti Loris, Piergiovanni, Simona, Christian. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

