Boots | guida ai personaggi e al cast

Cinefilos.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie Netflix Boots, con protagonista Miles Heizer, è una delle migliori dramedy prodotte dalla piattaforma. Basata sul libro The Pink Marine di Greg Cope White, la serie racconta l’esperienza di un adolescente gay costretto a nascondere la propria identità in un ambiente fortemente conservatore come quello dell’addestramento dei Marines. Grazie a una colonna sonora che omaggia la musica pop queer degli anni ’80 e a una scrittura intensa e curata, Boots offre uno sguardo inedito sulle esperienze LGBTQ+ del passato, concentrandosi su un gruppo sociale spesso trascurato dalla rappresentazione mediatica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boots - guida

boots guida personaggi castBoots, trama e cast della serie tv teen Lgbtq+ Netflix ambientata tra i marine - Completa il quadro Max Parker nel ruolo del sergente Sullivan, figura autoritaria ma sorprendentemente umana, insieme a un gruppo di giovani interpreti emergenti – da Cedrick Cooper ad Ana Ayora, fino ... Lo riporta tg24.sky.it

boots guida personaggi cast“Boots”, su Netflix il racconto di un gay tra i Marines in una serie splendida e sofisticata - Un giovane fa una scelta radicale tra desiderio di diventare migliore e timore di rivelare la propria omosessualità ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Boots Guida Personaggi Cast