Boots | guida ai personaggi e al cast
La nuova serie Netflix Boots, con protagonista Miles Heizer, è una delle migliori dramedy prodotte dalla piattaforma. Basata sul libro The Pink Marine di Greg Cope White, la serie racconta l’esperienza di un adolescente gay costretto a nascondere la propria identità in un ambiente fortemente conservatore come quello dell’addestramento dei Marines. Grazie a una colonna sonora che omaggia la musica pop queer degli anni ’80 e a una scrittura intensa e curata, Boots offre uno sguardo inedito sulle esperienze LGBTQ+ del passato, concentrandosi su un gruppo sociale spesso trascurato dalla rappresentazione mediatica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: boots - guida
SHOEI NXR2 MS-06C-6 ZAKU II TC-4 Per chi non teme il buio, la versione Zaku II tipo C6 è potenziata con un look industriale e tonalità scure che ne esaltano la natura di unità di combattimento avanzata. È il DDS perfetto per una guida tattica e senza comp - facebook.com Vai su Facebook
Boots, trama e cast della serie tv teen Lgbtq+ Netflix ambientata tra i marine - Completa il quadro Max Parker nel ruolo del sergente Sullivan, figura autoritaria ma sorprendentemente umana, insieme a un gruppo di giovani interpreti emergenti – da Cedrick Cooper ad Ana Ayora, fino ... Lo riporta tg24.sky.it
“Boots”, su Netflix il racconto di un gay tra i Marines in una serie splendida e sofisticata - Un giovane fa una scelta radicale tra desiderio di diventare migliore e timore di rivelare la propria omosessualità ... iodonna.it scrive