Boots | guida ai personaggi e al cast

La nuova serie Netflix Boots, con protagonista Miles Heizer, è una delle migliori dramedy prodotte dalla piattaforma. Basata sul libro The Pink Marine di Greg Cope White, la serie racconta l'esperienza di un adolescente gay costretto a nascondere la propria identità in un ambiente fortemente conservatore come quello dell'addestramento dei Marines. Grazie a una colonna sonora che omaggia la musica pop queer degli anni '80 e a una scrittura intensa e curata, Boots offre uno sguardo inedito sulle esperienze LGBTQ+ del passato, concentrandosi su un gruppo sociale spesso trascurato dalla rappresentazione mediatica.