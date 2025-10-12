Bonifica al deposito comunale Capannone per servizi e sicurezza

Novità in movimento in via California nella zona ovest della città di Grottammare, dove si trova il deposito comunale con la rimessa attrezzi e un’ala dedicata al personale come spogliatoio e servizi. Intanto il Comune ha deciso di ripulire il piazzale da tutti i materiali inerti, principalmente terra proveniente dagli scavi e materiali misti derivanti da demolizioni che devono esse smaltiti da una ditta specializzata. Un intervento necessario per recuperare spazio nel piazzale esterno e ripristinare le condizioni di decoro in una zona dove operano altre importanti aziende. La responsabile del progetto, architetto Liliana Ruffini ha affidato l’attività alla ditta Mannocchi Luigino srl di Montalto Marche, resasi disponibile ad eseguire il lavoro per una cifra complessiva di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifica al deposito comunale. Capannone per servizi e sicurezza

