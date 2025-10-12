Bolzano camionista ucciso in un parcheggio | fermato un 47enne

Un uomo di 32 anni di origine rumena è morto dopo esser stato accoltellato a Bolzano. Il corpo è stato notato da alcuni testimoni in un piazzale dove i camionisti sostano per la notte. La prima ricostruzione è quella di un litigio scoppiato tra colleghi, che sarebbe poi degenerato in un accoltellamento. Fermato un 47enne per il delitto. La Questura di Bolzano rende noto di aver rintracciato verso le 3:25 di questa notte il presunto autore dell’omicidio del cittadino rumeno del 1993, di professione camionista, avvenuto nella notte nell’area industriale della città. Si tratta di un cittadino rumeno del 1978, che è stato quindi portato in Questura, interrogato dal pubblico ministero e poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

