Bolzano camionista ucciso in un parcheggio | fermato rumeno

È un camionista rumeno di 47 anni il presunto assassino del collega di 32 anni, anche lui rumeno, trovato cadavere in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bolzano camionista ucciso parcheggioTragedia a Bolzano: camionista ucciso in un parcheggio dopo una lite. L'uomo aveva 32 anni - Il corpo senza vita di un uomo, un camionista di nazionalità romena di 32 anni, è stato rinvenuto all'interno dello spazio che viene utili ... ildolomiti.it scrive

bolzano camionista ucciso parcheggioCamionista ucciso durante una lite in un parcheggio: fermato un collega - Gli agenti hanno trovato tracce di sangue sul corpo dell’uomo e, all’interno del mezzo, alcuni indumenti intrisi di sangue. Scrive zoom24.it

