Bologna in festa con il San Lócca Day le bancarelle dal Meloncello al Santuario

Successo per la decima edizione dell'iniziativa organizzata da 'Succede solo a Bologna'. Stand dedicati al cibo, all'intrattenimento e alle associazioni. Una folla nella via (chiusa al traffico) in una splendida domenica di sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna in festa con il San Lócca Day, le bancarelle dal Meloncello al Santuario

La tattica della bandiera: presi i ladri della festa del Bologna

Festa dell’Unità di Bologna 2025, dibattiti e spazi più ristretti: dove e date

Festa dell'Unità di Bologna 2025: il video dei nuovi spazi

