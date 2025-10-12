Bologna | addio al fotografo Michele Nucci collaboratore di LaPresse
È morto a Bologna Michele Nucci, uno dei fotografi storici del capoluogo emiliano. Aveva 61 anni ed è deceduto per le conseguenze di un grave incidente stradale. Lascia la moglie e tre figli. Negli ultimi 30 anni e più ha raccontato con foto e video tutto quello che succedeva a Bologna, che fosse la visita del Papa o un tombino da riparare. Nucci aveva iniziato con l’agenzia Eikon ma erano state molte le sue collaborazioni. Era nel team del Corriere di Bologna fin dalla sua apertura, nel 2007. Da anni collaborava anche con LaPresse. Seguiva cronaca e sport e lo si vedeva sempre ovunque. Si faceva notare per il suo carattere esuberante, a volte burbero, che però lasciava sempre trasparire anche la sua forte simpatia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
