Bollette alle stelle così negli ultimi 10 anni gestire una casa è diventato un lusso | dall' acqua all' elettricità tutti gli aumenti

Gestire una casa è diventato sempre più oneroso negli ultimi dieci anni, con spese fisse che hanno subito aumenti ben superiori all’inflazione. A fronte di un incremento generale dei prezzi del 23% dal 2015 a oggi, le bollette energetiche e idriche hanno registrato rialzi ben più marcati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Bollette alle stelle: in dieci anni +74% per la luce e +47% per l’acqua

