Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno al via dell’ ATP 250 di Stoccolma: gli azzurri, che saranno accreditati della testa di serie numero 1, sono attualmente al settimo posto nella Race to Turin di doppio, e cercano punti per avvicinare il pass per l’ultimo torneo stagionale. Dopo il torneo svedese resteranno ancora 1750 punti in palio, ma la lotta per le ATP Finals è più accesa che mai: i più immediati inseguitori degli azzurri, ovvero HarrisonKing, ottavi a -390, e NysRoger-Vasselin, noni a -590, saranno al via del torneo di Bruxelles. Dopo il torneo svedese, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500 previsti dal 20 al 26 ottobre, mentre i discorsi potrebbero chiudersi nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre, previsto dal 27 ottobre al 2 novembre, senza dover ricorrere ai 250 previsti dal 2 all’8 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori in tabellone a Stoccolma: torneo quasi decisivo per la qualificazione alle ATP Finals