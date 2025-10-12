Bolelli Vavassori in tabellone a Stoccolma | torneo quasi decisivo per la qualificazione alle ATP Finals
Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno al via dell’ ATP 250 di Stoccolma: gli azzurri, che saranno accreditati della testa di serie numero 1, sono attualmente al settimo posto nella Race to Turin di doppio, e cercano punti per avvicinare il pass per l’ultimo torneo stagionale. Dopo il torneo svedese resteranno ancora 1750 punti in palio, ma la lotta per le ATP Finals è più accesa che mai: i più immediati inseguitori degli azzurri, ovvero HarrisonKing, ottavi a -390, e NysRoger-Vasselin, noni a -590, saranno al via del torneo di Bruxelles. Dopo il torneo svedese, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500 previsti dal 20 al 26 ottobre, mentre i discorsi potrebbero chiudersi nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre, previsto dal 27 ottobre al 2 novembre, senza dover ricorrere ai 250 previsti dal 2 all’8 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
ATP Cincinnati 2025, Bolelli/Vavassori piegano Cash/Tracy ed approdano ai quarti in doppio
LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy 6-3 7-6, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: gli azzurri battono gli americani e volano ai quarti di finale!
QUANTA ITALIA Che giornata per il tennis azzurro in Cina! Il trionfo di Paolini apre le danze nel migliore dei modi a Pechino… Dove giocano anche Musetti, Sonego e Bolelli-Vavassori in doppio! Li avete presi i popcorn? #ItaliaTeam @federten - X Vai su X
Andrea Vavassori - facebook.com Vai su Facebook
Bolelli e Vavassori a Stoccolma: riparte la sfida a distanza per Torino - Potrebbe essere questo il mood di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che riprendono la corsa per un posto alle Nitto ... Secondo sport.tiscali.it
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - ATP | La coppia azzurra, quarta testa di serie, sfiderà al primo turno Peers/Zielinski. Lo riporta ubitennis.com