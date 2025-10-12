Blitz in Germania | catturato Filippo Scuderi latitante del clan Brunetto
Blitz in Germania: arrestato Filippo Scuderi, latitante del clan Brunetto. Un nuovo colpo alla criminalità organizzata siciliana è stato messo a segno grazie a un’operazione congiunta tra le autorità italiane e tedesche. A Georgsmarienhütte, cittadina della Bassa Sassonia, la polizia locale ha eseguito un mandato d’arresto europeo nei confronti di Filippo Scuderi, 32 anni, originario del Messinese e condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Il blitz è stato attivato dai carabinieri della compagnia di Taormina, che da mesi seguivano le tracce del latitante. Scuderi era ricercato dallo scorso febbraio, dopo che la Procura generale di Messina aveva emesso un ordine di carcerazione a seguito della condanna a otto anni di reclusione e tre anni di libertà vigilata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
blitz - germania
Il 32enne messinese Filippo Scuderi, legato al clan "Brunetto", è stato arrestato in Germania su mandato europeo emesso da Messina dopo una condanna definitiva per associazione mafiosa.
