Blitz contro i bracconieri | scattano denunce e sequestri

Controlli e denunce da parte delle Guardie Giurate Wwf Italia del Nucleo provinciale di Caserta, che hanno dato vita a un'intensa attività antibracconaggio nel fine settimana. Le guardie sono state impegnate nella vigilanza venatoria, ambientale e zoofila a tutela della fauna e della natura. 🔗 Leggi su Casertanews.it