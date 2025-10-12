Blitz contro i bracconieri | scattano denunce e sequestri

Casertanews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli e denunce da parte delle Guardie Giurate Wwf Italia del Nucleo provinciale di Caserta, che hanno dato vita a un'intensa attività antibracconaggio nel fine settimana. Le guardie sono state impegnate nella vigilanza venatoria, ambientale e zoofila a tutela della fauna e della natura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: blitz - bracconieri

