Blitz antidroga dei Carabinieri a Fontivegge | due arresti

Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha portato all'arresto di due persone, ritenute responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fermati sono una diciannovenne di origine colombiana, già nota alle forze dell'ordine, e un trentacinquenne di origini ecuadoriane. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

