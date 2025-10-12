Blitz antidroga dei Carabinieri a Fontivegge | due arresti

Perugiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha portato all'arresto di due persone, ritenute responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fermati sono una diciannovenne di origine colombiana, già nota alle forze dell'ordine, e un trentacinquenne di origini ecuadoriane. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

