Bisseck Inter il difensore spinge per la cessione a gennaio | no a 25 milioni fissato il prezzo

Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio di Yann Bisseck all' Inter nel prossimo mercato di gennaio. Dopo le prime indiscrezioni emerse da The Sun e Bild, anche Tuttosport conferma la situazione delicata del difensore tedesco. Il giocatore, infatti, sta trovando sempre meno spazio in squadra, rischiando così di compromettere le sue chance di partecipare al prossimo Mondiale in estate con la Germania. La situazione attuale di Bisseck è lontana dalle aspettative iniziali, e la sua permanenza all'Inter appare sempre più incerta.

