Bisseck e i 19 Minuti a partita | Il Piano Graduale dell’Inter

Inter, Chivu “Fiducia in Bisseck” Nonostante i riflettori siano puntati sui titolarissimi e sui giovani che spiccano nelle formazioni U23, c’è un difensore all’Inter che sta seguendo un percorso meno appariscente, ma estremamente mirato: Yann Bisseck. Il tedesco, pur avendo collezionato in media solo 19 minuti a partita in questo avvio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Bisseck e i 19 Minuti a partita: Il Piano Graduale dell’Inter

Chivu a Sky: «Contento di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski, stiamo crescendo. Thuram domani farà gli esami, c’à una cosa che mi rende orgoglioso»

Inter e Atlético Madrid non si fanno male nei 90 minuti: Carlos Martín la sblocca, Yann Aurel Bisseck trova il pareggio. I Colchoneros vincono l'amichevole di Bengasi ai calci di rigore

FULL TIME, #AtleticoMadridInter 1-1 (5-3 d.c.r.) 35' Martin (AM) | 58' Bisseck (I) Finisce 1-1 tra Inter e Atletico Madrid. Spagnoli in vantaggio con Martin, pareggio di testa di Bisseck su angolo di Mkhitaryan. In campo 89 minuti Diouf, tutta la partita Luis Henr

Inter, è sparito Bisseck: la media dice solo 19' a partita, ma Chivu ha un piano per lui - Il difensore nerazzurro ha messo insieme 66' nelle ultime 6 partite dell'Inter, tutti contro lo Slavia Praga in Champions. Scrive msn.com

Inter-Cagliari 3-1 risultato della partita di Serie A 2024/2025: gol di Arnautovic, Lautaro e Bisseck - Cagliari, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Meazza San Siro di Milano e in TV live su DAZN. Lo riporta fanpage.it