BiodiverCity Siena esempio europeo di sostenibilità

SIENA – Si è concluso l' 8 e 9 ottobre a Dunaújváros, in Ungheria, l'incontro finale del progetto europeo BiodiverCity, parte del programma Urbact, a cui il Comune di Siena ha preso parte insieme ad altre nove città europee. L'evento ha riunito tutti i partner del network per condividere i risultati raggiunti e le prospettive future legate ai Piani Integrati di Azione (Iap), principale eredità del progetto. Come simbolo di collaborazione e impegno comune verso un futuro sostenibile, lungo le sponde del Danubio sono stati piantati dieci alberi, uno per ciascuna città coinvolta. Un gesto semplice ma denso di significato, a rappresentare la crescita condivisa della biodiversità urbana in Europa.