Biennale Stati Uniti e prezzi | perché nel 2025 il turismo frena a Venezia
Sono stati diffusi dalla regione Veneto i dati turistici fino alla fine di agosto, ma gli albergatori hanno ormai anche quelli di settembre. E un bilancio può iniziare a essere disegnato: il 2025 veneziano non pareggerà i dati del 2024 per quanto riguarda il turismo (pernottante, l'unico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: biennale - stati
Biennale di Venezia, appello di attori e registi: ritirare l’invito a Gal Gadot e Gerard Butler per il loro sostegno a Israele. «Non sono mai stati invitati»
Biennale Tecnologia è tra le manifestazioni di #Torino alle quali siamo più legati e, sin dalla prima edizione, siamo stati a fianco del Politecnico di Torino con mostre ed eventi dedicati alla #StoriaDiInnovazione di #Olivetti. Un sodalizio che si rinnova anche - facebook.com Vai su Facebook
#GENS #CarloRatti (@crassociati): “Architettura, natura e clima sono sempre stati intrecciati: un esempio è la laguna di #Venezia, come racconta anche #Origin, il film di @Yann_A_B che apre la sezione #NaturalIntelligence della #BiennaleArchitettura2025. L - X Vai su X
Shein rialza i prezzi negli Stati Uniti, +123% in soli 3 mesi - commerce fondato in Cina e oggi tra i colossi del super fast fashion globale ha cominciato a rialzare sensibilmente i prezzi in Usa, suo ... Come scrive milanofinanza.it
Effetto dazi, Nike alza i prezzi delle scarpe negli Stati Uniti - In una fase complessa per il settore retail americano, Nike alzerà i prezzi di molte delle sue calzature, di parte del suo abbigliamento e dei suoi ... Segnala repubblica.it