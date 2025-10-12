Biennale Stati Uniti e prezzi | perché nel 2025 il turismo frena a Venezia

Sono stati diffusi dalla regione Veneto i dati turistici fino alla fine di agosto, ma gli albergatori hanno ormai anche quelli di settembre. E un bilancio può iniziare a essere disegnato: il 2025 veneziano non pareggerà i dati del 2024 per quanto riguarda il turismo (pernottante, l'unico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it