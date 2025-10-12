Biciclette e monopattini a tariffe agevolate per studenti e dipendenti Università di Parma
In concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico al via nuove tariffe agevolate a beneficio degli studenti e di tutto il personale dell’Università di Parma. Il servizio di micromobilità condivisa, voluto dal Comune di Parma e coordinato da Infomobility, ha l’obiettivo di incentivare l’uso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: biciclette - monopattini
Razzie di biciclette e monopattini nei palazzi del quartiere San Leonardo
Monopattini e biciclette domani si riparte
Asta pubblica con biciclette e monopattini: “Abbiamo raccolto 7.280 euro”
Battipaglia, la Polizia di Stato effettua controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini - facebook.com Vai su Facebook
Biciclette e monopattini a tariffe agevolate per studenti e dipendenti Università di Parma - X Vai su X
Unict, abbonamenti agevolati metro e bus: come attivarli - Tutti gli studenti Unict potranno viaggiare su bus e metro a Catania a soli 20€. Lo riporta catania.liveuniversity.it
Autobus, tariffe agevolate. Sconti agli universitari - Nei giorni scorsi è stato rinnovato l’accordo con Autolinee Toscane spa per il nuovo anno accademico tra ... Lo riporta lanazione.it