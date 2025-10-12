Biblioteche 20 mln per l’acquisto di libri | domande di contributo entro il 29 ottobre
La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, ‘Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16?. Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale fino alle 12 del 29 ottobre, tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente link: https:biblioteche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: biblioteche - acquisto
Bando per altri 30mln a biblioteche per acquisto libri dal Ministero della Cultura – Il video
Editoria, in arriva 30 milioni destinati all'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche. Le domande per i contributi potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025, al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/cont - X Vai su X
Mic pubblica bando diretto a biblioteche per altri 30 milioni per acquisto di libri https://buff.ly/yHyMMUJ - facebook.com Vai su Facebook