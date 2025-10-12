Biblioteche 20 mln per l’acquisto di libri | domande di contributo entro il 29 ottobre 

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che  è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche  per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, ‘Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16?. Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate  esclusivamente in formato digitale fino alle 12 del 29 ottobre,  tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente  link:  https:biblioteche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

