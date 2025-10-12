Il gol su calcio di rigore di Tommaso Berti nel 4-0 alla Svezia con la maglia dell’ Under 21 è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico cesenate. Il prodotto del vivaio bianconero, grazie anche al bel gesto di altruismo del rigorista designato Simone Pafundi, ha segnato la sua prima rete con una maglia azzurra proprio sul terreno dell’Orogel Stadium, regalandosi un momento indimenticabile. Se purtroppo non sono al momento presenti testimonianze di un gol di un calciatore del Cesena in nazionale maggiore, sono diversi invece i casi dell’Italia Under 21 dove calciatori bianconeri si sono resi protagonisti di una rete proprio mentre vestivano la maglia del Cavalluccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri in gol. Non c’è solo Berti