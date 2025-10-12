Biancavilla giovani sorpresi a rubare castagne in un terreno privato | denunciati
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperti in flagranza di furto in contrada Milia. Due giovani di Biancavilla, rispettivamente di 22 e 30 anni, sono stati denunciati per furto dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre rubavano castagne da un fondo agricolo privato. Entrambi restano, naturalmente, presunti innocenti fino a sentenza definitiva. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in contrada Milia, nella cosiddetta “zona vigne”, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano sono intervenuti a seguito di una segnalazione che segnalava due persone intente a raccogliere castagne senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: biancavilla - giovani
