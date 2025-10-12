Bianca Guaccero morto il padre Ettore a 81 anni | Ti amerò per sempre Il ricordo commosso di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Gravissimo lutto per Bianca Guaccero, è morto il papà Ettore. Il decesso è avvenuto venerdì 10 ottobre, all'età di 81 anni.

bianca guaccero morto il padre ettore a 81 anni ti amer242 per sempre il ricordo commosso di milly carlucci a ballando con le stelle

© Leggo.it - Bianca Guaccero, morto il padre Ettore a 81 anni: «Ti amerò per sempre». Il ricordo commosso di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Morto il padre di Bianca Guaccero, l'ultimo saluto dell'attrice - L'uomo, Ettore, aveva 81 anni e un legame fortissimo con la figlia.

bianca guaccero morto padreBianca Guaccero, morto il padre Ettore a 81 anni: «Ti amerò per sempre». Il ricordo commosso a Ballando con le Stelle - Il decesso è avvenuto venerdì 10 ottobre, all’età di 81 anni. Come scrive msn.com

