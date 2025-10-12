Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo a Chiaravalle è di scena il derby

Oggi quattro partite nel girone A di Promozione. Derby a Chiaravalle tra Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo, distanti due punti. Ostra a Pergola per cercare il colpaccio dopo aver colto nell’ultima giornata la prima vittoria. Ieri vittoria della Castelfrettese, ma vince anche il Lunano, entrambe in trasferta. Scivolone inatteso dei Portuali. La Montemarcianese ha la meglio sul Moie. Il programma. Promozione (girone A), sesta giornata (ore 15:30). Oggi: Pergolese-Ostra (ore 15), Alma Fano-Villa San Martino, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia. Ieri: Portuali Ancona-Nuova Real Metauro 1-3, Montemarcianese-Moie Vallesina 1-0, San Costanzo Marottese-Castelfrettese 1-2, Vismara-Lunano 1-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo, a Chiaravalle è di scena il derby

