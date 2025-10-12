Biagio Izzo in Finché giudice non ci separi al teatro Sannazaro

Apertura di stagione al teatro Sannazaro fissata per giovedì 16 ottobre alle 21.00 (in replica fino a domenica 26 ottobre) con Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” di Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli con Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: biagio - izzo

Biagio Izzo all’Arena San Sebastiano con la sua Napoli ironica e irresistibile

Biagio Izzo in “Un italiano di Napoli” all'Arena San Sebastiano – Sere d’Estate

Sere d’estate, Biagio Izzo all’Arena San Sebastiano con “Un italiano di Napoli”

Biagio Izzo Dal 16 Ottobre 2025 Teatro Sannazzaro - Napoli Biglietti disponibili presso la nostra agenzia IL BOTTEGHINO Per qualsiasi informazione potete contattarci su WhatsApp al seguente numero: 0815564684 . . . . #ilbotteghino #botteghino - facebook.com Vai su Facebook

Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” al teatro Sannazaro - 00 (in replica fino a domenica 26 ottobre) con Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” di Augusto Fornari, Antonio ... Si legge su napolitoday.it

Chi è Biagio Izzo/ Dall’incontro a Tele Garibaldi al grande amore per Federica Apicella:”moglie meravigliosa” - Biagio Izzo non è solo un comico ed attore di successo, visto che è felicemente sposato con Federica Apicella ed è padre di due figli Tutti conoscono Biagio Izzo per per il suo talento di attore, ... Lo riporta ilsussidiario.net