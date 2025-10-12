Bernini scrive ai rettori Troppe occupazioni

A forza di occupazioni si mina il diritto allo studio. È questa la conclusione a cui giunge il ministro dell'Università Anna Maria Bernini (foto), che ha scritto una lettera ai rettori italiani. "Ricercatori e dottorandi ci chiedono aiuto perché non riescono più ad aver pagate le borse di studio". È un paradosso, certo, ma è anche l'effetto più tangibile delle occupazioni negli atenei dei militanti dei collettivi. Annunciando la missiva, l'esponente di Forza Italia sottolinea come l'università debba sì "rimanere un luogo di libertà e confronto" ma soprattutto un posto "dove si insegna, si studia e si fa ricerca". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

