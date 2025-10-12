Bernardeschi rivela | Rigiocherei Juve Ajax eravamo pronti per vincere la Champions! Ronaldo straordinario ecco cosa successe con Pirlo
Bernardeschi, ex esterno della Juve ed ora al Bologna, ha parlato dei bianconeri al Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Federico Bernardeschi ha parlato così degli anni trascorsi in bianconero. Le sue dichiarazioni. JUVE ATLETICO MADRID – «Si quella è stata la partita, credo la più bella della Juventus negli ultimi 10 anni. Perfetta? Si ma non solo la mia, anche per i miei compagni. La tripletta di Cristiano, io, ma anche Spinazzola, Emre Can». QUALE PARTITA VORREBBE RIGIOCARE – «Juventus-Ajax, perché quell’anno eravamo pronti per vincere la Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bernardeschi si confessa: dalla Fiorentina alla Juventus, la verità su Cristiano Ronaldo e la Champions sfumata, la scelta di Bologna - Federico Bernardeschi si racconta al BSMT di Gazzoli: dai primi calci al passaggio alla Juventus, poi le difficoltà con Pirlo e il rapporto con Cristiano Ronaldo ... sport.virgilio.it scrive
Pagina 6 | Bernardeschi: “Il segreto Juve, le falsità su Cristiano Ronaldo e quella polemica inutile” - E a proposito dell'avere come compagna di squadra un fuoriclasse del genere: " Una persona straordinaria, umilissima, incredibile dentro lo spogliatoio. Scrive tuttosport.com