Bernardeschi rivela | Rigiocherei Juve Ajax eravamo pronti per vincere la Champions! Ronaldo straordinario ecco cosa successe con Pirlo

Bernardeschi, ex esterno della Juve ed ora al Bologna, ha parlato dei bianconeri al Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Federico Bernardeschi ha parlato così degli anni trascorsi in bianconero. Le sue dichiarazioni. JUVE ATLETICO MADRID – «Si quella è stata la partita, credo la più bella della Juventus negli ultimi 10 anni. Perfetta? Si ma non solo la mia, anche per i miei compagni. La tripletta di Cristiano, io, ma anche Spinazzola, Emre Can». QUALE PARTITA VORREBBE RIGIOCARE – «Juventus-Ajax, perché quell’anno eravamo pronti per vincere la Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

