Bernardeschi | Posso ancora essere importante per la nazionale Di Toronto mi manca la libertà…

Federico Bernardeschi racconta del suo ritorno in Italia, la nuova vita a Bologna, il suo sogno di tornare in nazionale e ricoprire un ruolo importante nella squadra di Gattuso oltre che al capitolo chiuso con il Toronto FC e la vita più “libera” canadese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bernardeschi: “Posso ancora essere importante per la nazionale. Di Toronto mi manca la libertà…”

