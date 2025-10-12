Bernardeschi | Posso ancora essere importante per la nazionale Di Toronto mi manca la libertà…

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Bernardeschi racconta del suo ritorno in Italia, la nuova vita a Bologna, il suo sogno di tornare in nazionale e ricoprire un ruolo importante nella squadra di Gattuso oltre che al capitolo chiuso con il Toronto FC e la vita più “libera” canadese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

