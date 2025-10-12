Bernardeschi duro | Nel 2021 siamo stati Campioni d’Europa questo va ricordato più spesso a chi se lo dimentica

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bernardeschi ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli Azzurri difendendo la squadra dalle critiche: le parole. Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna, è stato tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Durante l’evento, ha parlato del momento attuale della Nazionale italiana, reduce dal successo contro l’Estonia rispondendo anche a domande sul fantacalcio, con qualche battuta. NAZIONALE – «Non siamo andati ai Mondiali, questa cosa ha interrotto tutto quello che c’era stato di positivo prima. Poi ci si dimentica in fretta di tutto quello che è stato fatto, invece deve rimanere impresso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bernardeschi duro: «Nel 2021 siamo stati Campioni d’Europa, questo va ricordato più spesso a chi se lo dimentica»

