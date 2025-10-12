LA MANIFESTAZIONE. Si è chiusa con successo la terza edizione di Bergamo Brick City, l’evento organizzato da Csi Bergamo in collaborazione con ItLUG (Italian Lego Users Group) e l’associazione Traiettorie Instabili, con il patrocinio di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo Brick City 2025, successo da 6 mila spettatori alla Cittadella dello Sport