bergamo brick city 2025 successo da 6 mila spettatori alla cittadella dello sport

LA MANIFESTAZIONE. Si è chiusa con successo la terza edizione di Bergamo Brick City, l’evento organizzato da Csi Bergamo in collaborazione con ItLUG (Italian Lego Users Group) e l’associazione Traiettorie Instabili, con il patrocinio di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Oltre 2500 appassionati hanno invaso nella giornata di sabato 11 ottobre la Cittadella dello Sport di Bergamo, per la prima giornata di Bergamo Brick City, il festival dei mitici mattoncini Lego, organizzato dal Csi, in collaborazione con ItLug (Italian Lego Users
