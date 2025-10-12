Bergamo 91 debutto casalingo a tutto gas | travolto il San Giovanni in Marignano
VOLLEY SERIE A1. Debutto casalingo vincente per il Volley Bergamo 1991 che nella seconda giornata di campionato batte nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano. Al PalaFacchetti successo in tre set. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Ecco il calendario del Volley Bergamo 91 Debutto in trasferta con Milano il 6 ottobre
Il programma del weekend. Nerazzurri al debutto in quattro mosse. A Bergamo oltre 900 tifosi al seguito
Italia-Estonia: debutto di Gattuso a Bergamo, formazioni e diretta TV
Dopo la sconfitta di Monza contro il Vero Volley nel match d'esordio, il Volley Bergamo fa il debutto casalingo al PalaFacchetti di Treviglio domani contro Marignano
Bergamo 91, debutto casalingo a tutto gas: travolto il San Giovanni in Marignano - Debutto casalingo vincente per il Volley Bergamo 1991 che batte nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano.
Il Bergamo 91 debutta in casa a Treviglio contro il San Giovanni in Marignano - VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo il ko di Monza contro la Numia Milano nella prima giornata, il Bergamo 1991 debutterà domenica 12 ottobre in casa, al PalaFacchetti di Treviglio, contro la matricola San ... Segnala ecodibergamo.it