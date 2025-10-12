A Lucca c’è già stato, Beppe Severgnini. Se lo ricorda bene la Ferrari Scaglietti presa in prestito venti anni fa dal giornalista per scrivere un articolo, e rimasta incastrata in un vicolo della città. Graffiata e graffiante, come lo spettacolo teatrale tratto dal bestseller ‘ Socrate, Agata e il Futuro. L’arte di invecchiare con filosofia’ che l’editorialista del ‘Corriere della Sera’ porterà in scena il 16 ottobre alle 21 nella chiesa di San Francesco. Una riflessione sul tempo che passa, ispirata proprio dal confronto con l’energia vitale della nipote, Agata. "Che anziano stai diventando?" è l’ironico questionario che darà inizio alla serata intervallata dalla musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beppe Severgnini: "Come non diventare un vecchio barbogio"