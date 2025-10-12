Tagliano il nastro i Baracconi, "il parco divertimenti viaggiante, tra i più grandi e impegnativi" d’Italia, come fa sapere Andrea Stafisso, l’assessore alle attività economiche del Comune di Perugia, in occasione dell’inaugurazione. E a Pian di Massiano è subito festa, tra le attrazioni già in movimento, la banda che sfila con le majorettes e lo spettacolo di danza proposto dalle "Bianche Presenze", volteggianti sui trampoli. "Essere qua - dice Vincenzo La Scala, responsabile commissione organizzativa Luna Park Perugia - significa tornare a essere perugini per 40 giorni; ed essere felici di essere perugini, perché la città ci ospita e ci vuole bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bentornati Baracconi. Al via la 102ª edizione del luna park itinerante