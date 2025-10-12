Benito è tornato dentro per salvare la moglie Inghiottito dal fumo
"Aiuto mio figlio sta bruciando, ho sentito che qualcuno gridava e quando ho aperto la porta sul pianerottolo c’era il padre che mi ha chiesto di chiamare i soccorsi. Poi lui è rientrato in casa, c’era tantissimo fumo, non si vedeva niente. Noi siamo scesi tutti e abbiamo avvisato anche gli altri e siamo rimasti in strada in attesa dei pompieri". È la testimonianza di Nadia, dirimpettaia di Benito Laria, della moglie Carmela Greco e del figlio Carlo, morti nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a causa di un incendio scoppiato nel loro appartamento a Cornaredo. Lei, come gli altri condomini del primo piano della palazzina di via Fratelli Cairoli 5, è stata svegliata nel cuore della notte dalle urla disperate di Benito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Benito è tornato dentro per salvare la moglie. Inghiottito dal fumo" - "Aiuto mio figlio sta bruciando, ho sentito che qualcuno gridava e quando ho aperto la porta sul pianerottolo c’era il padre che mi ha chiesto di chiamare i soccorsi. ilgiorno.it scrive