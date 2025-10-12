Benitez, allenatore, ha svelato questo retroscena sulla Juventus nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez ha svelato un retroscena sulla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE FINALE DI CHAMPIONS A ISTANBUL – « Ho ancora tifosi del Liverpool che mi fermano e mi dicono che è stata la notte più bella della loro vita. È stata spettacolare. Noi siamo arrivati a quella finale battendo Juve e Chelsea, poi a Istanbul il Milan. In quel modo. La finale di due anni dopo ad Atene resta un rimpianto, perché abbiamo giocato meglio noi e abbiamo perso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Benitez svela il retroscena: «Ho avuto dei contatti con la Juventus, ero interessato. Preferisco non dire perché non è successo»