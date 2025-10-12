Benitez sulla Nazionale | L’ho seguita un po’ perchè molto interessante Ora sono…
Intervistato da TMW durante il Festival dello Sport, Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool, ha parlato un po' della Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: benitez - nazionale
? Rafa Benitez al Festival dello Sport Parla dei temi caldi della #SerieA e del calcio italiano 1 Napoli: “Il loro centrocampo può essere il più forte della Serie A, ma stiamo all’inizio. Infortuni e nazionali possono cambiare tutto” 2 #Modric a 40 anni: - X Vai su X
Zidane, Velasco, Mkhitaryan ma non solo: che domenica al Festival dello Sport di Trento! Chiusura coi botti a Trento: si parte con Rafa Benitez e Spalletti, poi spazio a Bernardeschi, Zidane, Mkhitaryan, Dellavalle, Ganna e Viviani. E in serata si chiude con - facebook.com Vai su Facebook