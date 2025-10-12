Benitez | Scudetto? L' Inter per me ha sempre la rosa più forte

A margine dell'evento "Il calcio a modo mio" al Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez ha parlato del suo passato in Italia, dei suoi successi, dei suoi "figli" calcistici e dei suoi progetti per il futuro in panchina.

Benitez sicuro: «Per lo scudetto è sfida a due tra Napoli ed Inter, questo calciatore sposterà gli equilibri»

Benitez: “Napoli favorito per lo scudetto? Vi dico la mia. Ecco cosa porta De Bruyne”

Champions League, Benitez analizza le italiane: «L'Inter ha un ruolo di primo piano, il Napoli può assumerlo. La Juve è a un esame, l'Atalanta ha bisogno di Lookman» - Benitez analizza la giornata di Champions League focalizzandosi molto sulle squadre italiane Rafa Benítez, allenatore di fama internazionale con un palmarès di primissimo livello, tra cui la Champions

La certezza di Benitez: "Per me l'Inter rimane tra le favorite per la vittoria in Champions" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rafael Benitez ha parlato dell'Inter: "Anche la partita di Cagliari, con.