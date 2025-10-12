Benitez rimugina sul periodo a Milano | Io all’Inter ho vinto con zero acquisti Non mi andò giù che…

Inter News 24 Benitez, ex allenatore dell’Inter giunto a Milano nel post triplete, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: le sue parole. Rafa Benitez è tornato a parlare d’Italia durante il Festival di Trento, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera, tra Inter, Napoli e un possibile approdo alla Juventus che però non si concretizzò mai. L’esperienza all’Inter e il rimpianto per la gestione. Riflettendo sul suo periodo all’ Inter, Benitez ha parlato della sua esperienza, ricordando di aver vinto due trofei, ma anche del malcontento per come fu gestito il suo allontanamento: «All’Inter ho vinto due trofei, ma non mi è piaciuto il modo in cui è stato gestito il mio allontanamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

