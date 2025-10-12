Benitez | Potevo andare alla Juve al Napoli cambiai la mentalità All' Inter non mi andò giù che

Rafa al Festival dello Sport: "Per tre volte sono stato promosso con piccole squadre, significa che sei un allenatore vero. A Milano avevo 15 giocatori sopra i 30 anni e non mi comprarono nessuno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Benitez: "Potevo andare alla Juve, al Napoli cambiai la mentalità. All'Inter non mi andò giù che..."

