Benitez | Il Napoli ha la mentalità giusta per lottare per lo scudetto Hojlund è molto bravo

Ilnapolista.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico Rafa Benitez, in un’intervista a Tuttomercatoweb, ha parlato del campionato italiano e del Napoli. L’intervista a Benitez. Sul Napoli tra le pretendenti per lo scudetto: «Non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte. Hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno una mentalità giusta per competere per il titolo». Hojlund subito impattante. Se l’aspettava? « Lui è molto bravo. Noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori. Se la società è forte, se i calciatori sono forti e l’allenatore ha esperienza alla fine puoi arrivare al punto dove sono loro adesso, dove possono competere ogni anno per il titolo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

