Benitez allo scoperto sull’esperienza al Napoli | Mentalità cambiata poi sullo Scudetto e Hojlund

Rafa Benitez, ex allenatore azzurro, è uscito allo scoperto sulla sua esperienza al Napoli. Non sono mancate considerazioni in merito alla stagione attuale Rafa Benitez è sicuramente uno degli allenatori che sta più a cuore ai tifosi partenopei. Sin dal suo arrivo sono subito cambiate tante cose, con Aurelio De Laurentiis che ha cominciato ad avere una visione vincente del suo club. L'esperienza dell'ex tecnico di Real Madrid e Liverpool – tra molte – non è passata mai inosservata. Dalla sua firma il Napoli ha cominciato a mettere in porto diverse trattative importanti, alcune anche impensabili.

