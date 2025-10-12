Beni collettivi a perdere | imbrattata e vandalizzata la fontanella di villa Casesa
La fontanella di villa Casesa, nell'area di Porta di Ponte, è stata imbrattata e vandalizzata. Anziché concludere quello che sembrava essere un percorso di rinascita e valorizzazione, la fontana è stata - a più riprese - oggetto di raid vandalici. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: beni - collettivi
