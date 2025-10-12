Benessere psicologico | nuovo servizio gratuito di consulenza a Lanciano

Un nuovo servizio gratuito di ascolto e consulenza psicologica: è l’iniziativa promossa dal Lions club Lanciano Frentania, in occasione della settimana della salute mentale e del benessere, promossa dal Lions international, che ingloba anche la celebrazione della Giornata mondiale della salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

