Benessere psicologico | nuovo servizio gratuito di consulenza a Lanciano

Un nuovo servizio gratuito di ascolto e consulenza psicologica: è l’iniziativa promossa dal Lions club Lanciano Frentania, in occasione della settimana della salute mentale e del benessere, promossa dal Lions international, che ingloba anche la celebrazione della Giornata mondiale della salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: benessere - psicologico

Benessere psicologico. Un esperto di sostegno

Benessere psicologico a scuola, il governo stanzia 10 milioni per il 2025 e 18 milioni per il 2026. Valditara: “Presidi territoriali di esperti per contrastare le fragilità emotive”

Giovani e benessere psicologico: a Pontecorvo un laboratorio per ascoltare, curare e ricostruire

Tu cosa fai per sentirti meglio? L'11 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza del benessere psicologico, sulla prevenzione e sulla diagnosi preco Vai su Facebook

"Il sostegno alla salute mentale non è facoltativo, ma essenziale" Nella #GiornataMondialeDellaSaluteMentale ?, il Segretario Generale ONU @antonioguterres richiama l’attenzione sul benessere psicologico nelle situazioni di emergenza. https://unric.or - X Vai su X

Samsung al servizio del benessere comunitario, con il nuovo Hub Jonas a Milano - Samsung con l’Associazione Jonas per un nuovo Hub di cura psicologica psicoterapeutica nella periferia di Milano. Da gizchina.it

Coop e servizio psicologico pubblico, al via la raccolta firme nei supermercati per il benessere a scuola - Una nuova iniziativa unisce la grande distribuzione e il mondo dell'assistenza psicologica per portare nelle scuole italiane educazione affettiva e supporto psicologico gratuito. Lo riporta orizzontescuola.it