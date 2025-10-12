Benedetta Europa! Le radici per il futuro europeo dal Meeting di Rimini a Igino Giordani
La riflessione iniziata con la prima parte che ha preso in considerazione per metterli in parallelo tra contenuti e proposte, gli interventi di Romano Prodi e Mario Draghi ( qui il link al primo articolo ), non può che concludersi col terzo intervento significativo di questa estate che è avvenuto sempre al Meeting di Rimini ovvero quello della presidente del Consiglio dei ministri italiana, Giorgia Meloni, che parte riprendendo il tema dell’iniziativa del movimento Comunione e Liberazione, una frase di T.S. Eliot, “nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” e fa un parallelo con Atreju, personaggio del libro “La storia infinita” che lotta contro il “nulla che avanza” per richiamare una resistenza all’omologazione al vuoto valoriale ed identitario. 🔗 Leggi su Formiche.net
Benedetta Europa! La premessa è ritrovare i cattolici. Il commento di Chiapello
Buongiorno, oggi, 9 agosto, si ricorda santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire, patrona d'Europa. E ancora san Romano martire. Filosofa ebrea convertita al cattolicesimo, santa Teresa Benedetta della Croce muore nelle camere a Vai su Facebook
La plenaria di Strasburgo ha bocciato la proposta avanzata da Benedetta Scuderi (@BenniScuderi), @GreensEFA, di introdurre nell'ordine del giorno odierno un dibattito sulla vicenda di #Flotilla. https://ansa.it//europa/notizie/rubriche/altrenews/2025/10/06/le - X Vai su X
«Il futuro si ricostruisce dalle radici dell'Europa» - Questi i due punti salienti sottolineati da Giovanni Paolo II (nella foto mentre abbraccia un bimbo che piange) per il messaggio che ha inviato ieri in occasione dell'apertura del Meeting di Rimini. Si legge su iltempo.it
Il Papa ad Ajaccio per “animare il futuro delle radici cristiane in Europa” - Papa Francesco è pronto per il primo viaggio apostolico in Corsica, terra natale di Napoleone Bonaparte. rainews.it scrive