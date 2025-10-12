La riflessione iniziata con la prima parte che ha preso in considerazione per metterli in parallelo tra contenuti e proposte, gli interventi di Romano Prodi e Mario Draghi ( qui il link al primo articolo ), non può che concludersi col terzo intervento significativo di questa estate che è avvenuto sempre al Meeting di Rimini ovvero quello della presidente del Consiglio dei ministri italiana, Giorgia Meloni, che parte riprendendo il tema dell’iniziativa del movimento Comunione e Liberazione, una frase di T.S. Eliot, “nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” e fa un parallelo con Atreju, personaggio del libro “La storia infinita” che lotta contro il “nulla che avanza” per richiamare una resistenza all’omologazione al vuoto valoriale ed identitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Benedetta Europa! Le radici per il futuro europeo dal Meeting di Rimini a Igino Giordani