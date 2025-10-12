Benedetta Europa! Le radici per il futuro europeo dal Meeting di Rimini a Igino Giordani

Formiche.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riflessione iniziata con la prima parte che ha preso in considerazione per metterli in parallelo tra contenuti e proposte, gli interventi di Romano Prodi e Mario Draghi ( qui il link al primo articolo ), non può che concludersi col terzo intervento significativo di questa estate che è avvenuto sempre al Meeting di Rimini ovvero quello della presidente del Consiglio dei ministri italiana, Giorgia Meloni, che parte riprendendo il tema dell’iniziativa del movimento Comunione e Liberazione, una frase di T.S. Eliot, “nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” e fa un parallelo con Atreju, personaggio del libro “La storia infinita” che lotta contro il “nulla che avanza” per richiamare una resistenza all’omologazione al vuoto valoriale ed identitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

benedetta europa le radici per il futuro europeo dal meeting di rimini a igino giordani

© Formiche.net - Benedetta Europa! Le radici per il futuro europeo dal Meeting di Rimini a Igino Giordani

In questa notizia si parla di: benedetta - europa

Benedetta Europa! La premessa è ritrovare i cattolici. Il commento di Chiapello

«Il futuro si ricostruisce dalle radici dell'Europa» - Questi i due punti salienti sottolineati da Giovanni Paolo II (nella foto mentre abbraccia un bimbo che piange) per il messaggio che ha inviato ieri in occasione dell'apertura del Meeting di Rimini. Si legge su iltempo.it

Il Papa ad Ajaccio per “animare il futuro delle radici cristiane in Europa” - Papa Francesco è pronto per il primo viaggio apostolico in Corsica, terra natale di Napoleone Bonaparte. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Benedetta Europa Radici Futuro