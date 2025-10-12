Bellingham e Arnold esclusi dal calendario 2026 del Real Madrid in copertina c’è Huijsen Daily Mail

Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold non compariranno nel calendario ufficiale del Real Madrid per il 2026, una scelta che ha sorpreso molti tifosi e non solo. In pratica, entrambi i giocatori, pur essendo tra le stelle della squadra, sono stati esclusi dall’edizione del prossimo anno: l’esclusione riflette – spiega il Daily Mail – i mesi difficili che entrambi hanno attraversato, con limitate presenze in campo e necessità di ritrovare continuità. O forse dimostra come la scelta dei protagonisti del calendario rispecchi lo stato attuale della squadra più che la loro popolarità. Ad ogni modo fa specie vedere i due calciatori inglesi tra i più popolari e rappresentativi nel mondo essere esclusi da una scelta puramente di marketing. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

