Bellingham e Arnold esclusi dal calendario 2026 del Real Madrid in copertina c’è Huijsen Daily Mail
Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold non compariranno nel calendario ufficiale del Real Madrid per il 2026, una scelta che ha sorpreso molti tifosi e non solo. In pratica, entrambi i giocatori, pur essendo tra le stelle della squadra, sono stati esclusi dall'edizione del prossimo anno: l'esclusione riflette – spiega il Daily Mail – i mesi difficili che entrambi hanno attraversato, con limitate presenze in campo e necessità di ritrovare continuità. O forse dimostra come la scelta dei protagonisti del calendario rispecchi lo stato attuale della squadra più che la loro popolarità. Ad ogni modo fa specie vedere i due calciatori inglesi tra i più popolari e rappresentativi nel mondo essere esclusi da una scelta puramente di marketing.
Una scelta particolare visto che Jude è tra i più popolari della rosa e il calendario non è che un'operazione di marketing. Bellingham era stato escluso anche dai convocati di Tuchel.
Bellingham e Arnold esclusi dal calendario 2026 del Real Madrid, in copertina c'è Huijsen (Daily Mail) - L'esclusione di Bellingham anche dal calendario 2026 del Real Madrid è sicuramente qualcosa di peculiare essendo tra i più popolari.