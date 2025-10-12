Bellano shock anafilattico sul battello in mezzo al lago | salvata turista tedesca
Bellano (Lecco), 11 ottobre 2025 – Una turista tedesca di 21 anni ha accusato un grave shock anafilattico in battello sul lago di Como. Il comandante della nave ha subito fatto rotta verso l'attracco più vicino, quello di Bellano. La 21enne è stata subito soccorsa dai volontari del Soccorso bellanese e dai sanitari dell' automedica di Areu, che sono riusciti a rianimarla. Una volta stabilizzata è stata trasferita d'urgenza in ospedale a Lecco. La puntura di insetto. La giovane tedesca probabilmente è stata punta da un insetto, durante una traversata del lago a bordo di un traghetto della Navigazione dei Laghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bellano - shock
Reazione allergica dopo la puntura di un insetto: grave giovane turista sul lago - Sarebbero gravi le condizioni di una giovane turista tedesca punta da insetto mentre si trovava a bordo di un battello della navigazione. Da leccotoday.it
Punture di insetti. Come comportarsi e prevenire lo shock anafilattico nei soggetti allergici. Le indicazioni del Bambino Gesù - Con l’immunoterapia desensibilizzante è possibile prevenire lo shock anafilattico nei pazienti ad alto rischio, suggerisco gli esperti. Segnala quotidianosanita.it