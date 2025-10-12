Bellano shock anafilattico sul battello in mezzo al lago | salvata turista tedesca

Bellano (Lecco), 11 ottobre 2025 – Una turista tedesca di 21 anni ha accusato un grave shock anafilattico in battello sul lago di Como. Il comandante della nave ha subito fatto rotta verso l'attracco più vicino, quello di Bellano. La 21enne è stata subito soccorsa dai volontari del Soccorso bellanese e dai sanitari dell' automedica di Areu, che sono riusciti a rianimarla. Una volta stabilizzata è stata trasferita d'urgenza in ospedale a Lecco. La puntura di insetto. La giovane tedesca probabilmente è stata punta da un insetto, durante una traversata del lago a bordo di un traghetto della Navigazione dei Laghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

