Beautiful anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025 | Sheila e Steffy arrivano alle mani

Lo scontro tra Sheila Carter e Steffy Forrester arriva fino ad un punto di non ritorno nei prossimi episodi di Beautiful. Nel bel mezzo di uno scontro piuttosto acceso, nel quale la figlia di Ridge ribadisce alla suocera che deve stare lontana alla sua famiglia, le due donne arrivano infatti alle mani. A fermarle, fortunatamente, intervengono Finn e Deacon, ma ormai la frattura è insanabile e Steffy comincia ad avere la sensazione che Sheila la stia spiando anche fuori dalla propria abitazione. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5.

