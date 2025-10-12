Beautiful anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025 | Sheila e Steffy arrivano alle mani
© US Mediaset Lo scontro tra Sheila Carter e Steffy Forrester arriva fino ad un punto di non ritorno nei prossimi episodi di Beautiful. Nel bel mezzo di uno scontro piuttosto acceso, nel quale la figlia di Ridge ribadisce alla suocera che deve stare lontana alla sua famiglia, le due donne arrivano infatti alle mani. A fermarle, fortunatamente, intervengono Finn e Deacon, ma ormai la frattura è insanabile e Steffy comincia ad avere la sensazione che Sheila la stia spiando anche fuori dalla propria abitazione. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap
Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope
Beautiful, anticipazioni americane: Sheila scopre (per la seconda volta) l’inganno di Li
È il momento del GRAN LITIGIO tra Steffy e Sheila! Ecco cosa succederà lunedì a Beautiful: --> https://www.tvsoap.it/2025/10/beautiful-anticipazioni-13-ottobre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Beautiful, trame dal 13 – 18 ottobre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Da tvserial.it
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy! - Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Sheila deciderà di rimanere accanto a Deacon ... Riporta msn.com