Beautiful Anticipazioni Americane | Finn sconvolto dalla resurrezione di Luna lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?

Comingsoon.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate americane di Beautiful Finn si troverà a dover risolvere una situazione molto difficile ovvero come dire a Steffy che Luna è ancora viva e ha seminato di nuovo il panico? Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?

